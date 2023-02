Café op Fort Isabella is ode aan ‘wulpse Martha’

VUGHT - Martha was een wulpse, beetje gekke vrouw. Geboren in de jaren twintig in Heule, een klein pittoresk dorpje nabij Kortrijk in België. Ze was geliefd én verzot op bier. In Vught opent zaterdag café Martha en The Beershop. Beide van Vughtenaar Peter Pijnen: ,,Een ode aan deze ondeugende dame.”

Horeca stroomt door de aderen van Vughtenaar Peter Pijnen. Zo was hij jaren geleden werkzaam bij de Pettelaar en stadsherberg ‘t Pumpke in Den Bosch en De Swaen in Oisterwijk. ,,Daarna ging ik het leger in en later hield ik me bezig met de export van voeding", vertelt hij. ,,Ik zat veel in het buitenland en was eigenlijk wel klaar met leven uit een koffer.”

Pijnen verkocht zijn huis in Vught, woont nu op Fort Isabella én runt daar sinds kort ook een café en bierwinkel. In winkelhal Het Fort. ,,Of het altijd al mijn droom was? Nee, dat niet maar het is wel ongelooflijk leuk en geeft veel positieve energie.”

Op ludieke wijze wordt zaterdag het eerste vaatje bier gebracht

Vandaag wordt café Martha en bierwinkel The Beershop officieel geopend. ,,Door burgemeester Roderick van de Mortel. En op ludieke wijze wordt het eerste vaatje bier gebracht.”

Het café ademt volgens Pijnen de sfeer van de jaren twintig. ,,We hebben natuurlijk Martha bier. De Martha Sexy Blond, Martha Guilty Pleasure en Martha Brown Eyes en we serveren ook een lunch.”

Café en bierwinkel in voormalige kantine van soldaten

Pijnen is blij met de ‘mythische plek'. ,,Een fort, begin zeventiende eeuw gebouwd door de Spanjaarden, de natuur hier en de verschillende bedrijven.”

Het gebouw waar de winkelhal is gevestigd en dus ook het café en de bierwinkel is de in 1950 gebouwde kantine voor de soldaten die verbleven op de Isabellakazerne. Pijnen: ,,Een bijzondere plek. Ik zie de toekomst hier rooskleurig tegemoet. Er is volop aanloop. Het is heel fijn en bijzonder om hier te mogen werken én wonen.”

Volledig scherm Het café en de bierwinkel zitten in de in 1950 gebouwde kantine voor de soldaten die verbleven op de Isabellakazerne. © copyright Marc Bolsius



