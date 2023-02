Campagne moet wachtlijst huishoudelijke hulp Valkenswaard omlaag krijgen

Wind-te­gen-fietstocht door honderdja­rig Waalre

WAALRE - In Waalre richt LF-Fietsclub zich op de energieke fietser die méér wil dan een rondje om de kerk. Cor van Mosseveld is zo’n fervent fietser en tevens vrijwilliger bij Ontmoetingscentrum De Pracht. In het kader van Waalres 100-jarig bestaan organiseert de club samen met Van Mosseveld een aantal fietsactiviteiten, soms met een wel heel ludiek karakter.

14:40