Campinggast slaat beveiliger bewusteloos in Ulicoten

Bijrijder uit auto geslingerd en overleden bij zware botsing, bestuurder aangehou­den

Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden bij een ernstig ongeval op de kruising van de Mastbosstraat met de Graaf Engelbertlaan in Breda. Hij zat in de auto van een 33-jarige automobilist die zwaargewond raakte.