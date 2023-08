Cantzoni houdt weer regionaal korenfestival

Geen vinkje nodig bij deze dagbeste­ding in het Floralia Park: ‘Je helpt mensen groeien’

OOSTERHOUT - Het is voor Mark Graveleyn onmogelijk om zonder grote glimlach op zijn gezicht over de ruim zeventig vrijwilligers van Floralia te praten. ,,Wat we hier voor elkaar hebben gekregen - en nog steeds aan het perfectioneren zijn - is echt bijzonder.”