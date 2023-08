Carla strijdt al 10 jaar tegen racisme: 'Mijn missie is nog niet klaar'

Boekel betaalde kosten kort geding om nieuwe rechtszaak rond festival te voorkomen; 4 klachten

BOEKEL - Om te voorkomen dat de omwonenden van festival ‘Smullen at the Park’ opnieuw in beroep zouden gaan tegen een alsnog verleende tijdelijke vergunning, betaalde de gemeente Boekel vorige week de proceskosten van het kort geding dat door omwonenden was aangespannen.