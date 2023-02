Carnaval verloopt zonder grote incidenten in het noordoosten van Brabant

OSS/UDEN - Carnaval 2023 in de regio is zonder al te veel problemen verlopen, zien de hulpdiensten. Bij de eerste hulp liep het geen storm, grote geweldsincidenten bleven uit.

Ziekenhuis Bernhoven heeft de afgelopen dagen niet precies bijgehouden hoeveel mensen zich bij de spoedeisende hulp hebben gemeld. Maar volgens een woordvoerder was het een doorsnee carnaval, met meer alcoholvergiftiging of ongelukkige valpartijen dan in een regulier weekend. Veel bijzonderheden vielen haar daar niet bij op.

En ook de politie houdt geen overzichten bij van kleine incidenten en aanhoudingen tijdens carnaval in de regio. Dat zou ondoenlijk zijn, met zó veel gemeenten in de eenheid. Een woordvoerder wijst er op dat alle incidenten van enige omvang op sociale media worden gemeld. Daar verschenen in de afgelopen carnavalsdagen amper berichten over deze regio.

Het meest opvallende incident speelde zich waarschijnlijk op zaterdagavond in Uden af, toen een vrouw even voor middernacht in haar vinger werd gebeten. Ze probeerde een ruzie te sussen, maar moest dat bekopen met een loszittend vingertopje. De politie onderzoekt die zaak en is onder meer via de socials op zoek naar getuigen van het incident.