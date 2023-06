Carolien was ‘sandwich-senior’. Ze had een baan, was oppasoma én ook nog mantelzorger: ‘Ik had nooit tijd’

Bijna 80 jaar geleden bevrijd en nu pas een monumentje voor Wijbosch en Schijndel

WIJBOSCH - Hoeveel mensen zijn er nog die de bevrijding van Wijbosch en Schijndel hebben meegemaakt en er nog over kunnen vertellen? Steeds minder natuurlijk, want in oktober 2024 is het inmiddels tachtig jaar geleden dat de dorpen werden bevrijd. Een mooi moment voor een permanent aandenken aan de bevrijding.