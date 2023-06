CDA’er Wesley van Steen nieuwe wethouder Zundert

Lek in rioolbuis oorzaak valpartij fietsster in Geffen

GEFFEN - De fietsster die zaterdag ernstig gewond raakte na een valpartij op de Weverstraat in Geffen is slachtoffer geworden van een lekkende rioolaansluiting. Het is volgens bewoners niet voor het eerst dat er daardoor een gat in de weg ontstond.