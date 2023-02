Certificaat voor Laarbeekse cursisten Politiek Actief: ‘We kwamen er niet onderuit’

Celstraf­fen tot zes jaar geëist in me­ga-plofkraak­zaak: ‘Met jerrycans en explosie­ven over de snelweg jagen’

Vier mannen en een vrouw die verdacht worden van het voorbereiden en plegen van plofkraken in Duitsland, riskeren celstraffen tussen de negen maanden en zes jaar. Ze spotten locaties, huurden of stalen snelle (vlucht)auto's, regelden of maakten explosieven die nodig waren voor het opblazen van geldautomaten. In totaal werd 300.000 euro buitgemaakt.

17:39