Chauffeur van geldtransportwagen gedraagt zich verdacht en wordt aangehouden

Eenmaal ter plekke ging de politie op onderzoek uit. Daarbij bleek dat de verdachte man de bestuurder van de transportwagen was geweest. Hij had geen duidelijk verhaal voor zijn gedrag, waardoor het voor de agenten niet zeker was of het hier om een misplaatste grap ging, of dat er meer aan de hand was. Zodoende werd de man voor verder onderzoek aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.