Chemische stof lekt uit 1000 liter-vat met drugsafval in Gilze, ook vaten gevonden langs Mark bij Breda

Update + videoBREDA - Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een 100 liter-vat met drugsafval gedumpt langs de Langereit in Gilze. Volgens de politie lekt dat vat ‘behoorlijk’ en hangt er een chemische geur in de omgeving. Langs de rivier de Mark bij Breda zijn meerdere kleine vaten gedumpt. Daar is niets in de rivier gelekt.