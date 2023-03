Chowchow die vol schurft bij Dierenasiel Gorinchem werd binnengebracht, knapt langzaamaan op

MET VIDEO Dieren­asiel Gorinchem richt dierenhuis­ka­mers in voor senioren: ‘Die missen het ommetje en het knuffelen’

Met honden en katten op bezoek bij verzorgingshuizen, om te knuffelen en te praten over het werk in het asiel. Dierenasiel Gorinchem deed het met regelmaat voordat de coronacrisis uitbarstte. Maar omdat dat tijdens de pandemie niet meer kon, doet het asiel het sindsdien anders. Senioren kunnen er nu terecht om te knuffelen met dieren in speciaal ingerichte huisdierenkamers.