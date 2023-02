Chowchow vol schurft binnengebracht bij dierenasiel: ‘Herstel kost weken’

Sterk vermagerd, met huidontstekingen, koorts, vlooien en schurftmijten. Het is geen pretje om naar de jonge chowchow te kijken die onlangs werd gevonden aan de rand van een woonwijk in het Brabantse Giessen. Maar de medewerkers van Dierenasiel Gorinchem zijn vastberaden om de hond weer op de been te helpen.

Cora Rikkelman van het asiel schat de leeftijd van hun nieuwste gast op jonger dan een jaar. ,,Negen maanden, zoiets. En ze heeft deze problemen al enige tijd. Voor het herstel moeten we ook weken uittrekken.’’ De chowchow zit nu in afzondering van de andere dieren, om te voorkomen dat zij ook vlooien en/of schurft krijgen. Medewerkers gaan daarom in speciale pakken naar binnen om haar te verzorgen.

Ongenode gasten

Als eerste moeten de ontstekingen en de ongenode gasten die ze bij zich draagt, worden weggewerkt. Zo legt Rikkelman uit. Op gewicht komen, volgt daarna. ,,Dat moet je rustig aanpakken, we kunnen haar niet ineens heel veel voedsel voor de neus zetten.’’ Al met al mist ze acht à negen kilo, is de inschatting van het asiel. De chowchow - over een naam voor haar steggelen de asielmedewerkers nog - staat de behandelingen toe, al zien de verzorgers wel veel angst bij haar.

De medewerkers van het dierenasiel zijn verder benieuwd wat het verhaal van deze hond is. ,,Het kan zijn dat ze al een poos rondzwierf, maar het kan ook zijn dat de kwalen de eigenaar boven het hoofd groeiden en dat ze nog maar recent ergens is achtergelaten.’’

Hoe dan ook, dit mag niet gebeuren. Zo stelt Rikkelman. ,,Stel dat je iets niet kunt betalen voor je huisdier, trek dan toch aan de bel. In een eerder stadium dan dat deze hond werd gevonden! Wij willen best meedenken over oplossingen.’’

Volledig scherm Dierenasiel Gorinchem heeft zich over het dier ontfermd. © Eigen foto

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.