Chronische migraine bepaalt leven van fotografe Evely Duis (28)

Na opleidingen in Boxtel en Brussel heeft Evely Duis (28), woonachtig in Hapert, een professionele fotostudio in Reusel. Ze werd bekend door haar deelname als coach aan tv-programma Het Perfecte Plaatje. Ze is gespecialiseerd in mode- en portretfotografie, en is de jongste Nederlandse ambassadeur voor Canon.

Waar ben je op dit moment mee bezig?

„Veel dingen tegelijkertijd. Over een aantal projecten kan ik niets zeggen, nu de zomercollecties aangeboden gaan worden. Dat zijn commerciële shoots waar geheimhouding op rust. Als ambassadeur voor Canon ben ik aanwezig bij events in Den Bosch en Amsterdam. Daar verzorg ik masterclasses en lezingen.”

Wat maakt de regio aantrekkelijk voor je?

„Na mijn studie in Brussel ben ik weer even bij mijn ouders in Reusel gaan wonen. Op zoek naar een werkplek kwam ik de Karel Een Sigarenfabriek tegen. Ik nam me voor om daar in ieder geval drie jaar te blijven, maar ik merkte al snel dat het voor mij niet uitmaakt waar ik zit om opdrachten te krijgen. Ik kwam terecht bij dat tv-programma en bij bedrijven als Canon. Waarschijnlijk omdat ik vrouw en jong ben, en omdat ik het fotograferen technisch benader. Onder de ambassadeurs zitten veel oudere mannen.”

„Het voordeel van Noord-Brabant is dat er in de omgeving veel mooie locaties zijn voor shoots, en dat het gemakkelijker is om die te regelen. De mensen zijn hier toegankelijker. Ze gunnen je meer, en zijn bereid je te helpen. Dat gaat op goed vertrouwen, zonder dat er meteen geld voor gevraagd wordt. In de Randstad is dat heel anders. Het is natuurlijk wel goed om contacten die je hebt te onderhouden.”

Wat voor droom heb je voor de toekomst?

„Bij zo’n vraag heb je al gauw de neiging om te denken aan het fotograferen van bekende mensen. Maar die zijn vaak oppervlakkig in het contact, en eigenlijk niet zo interessant. Stel dat ik iets noem en ik heb het binnen vijf jaar bereikt. Wat blijft er dan nog over? Belangrijkste is dat ik mezelf kan blijven uitdagen en kan blijven genieten van wat ik doe. Dat is ook wat ik wil doen in mijn lezingen en workshops: mensen inspireren om hun droom achterna te gaan. Dat is wat ik gedaan heb. Niemand in mijn omgeving had een bedrijf.”

Op je site staat een verwijzing naar chronische migraine. Ik neem aan dat je daar zelf mee te kampen hebt. Hoe beïnvloedt dat je werk?

„Ik heb het al bijna mijn hele leven. Het is niet ‘eens in de zoveel tijd een beetje hoofdpijn’. Het bepaalt je leven. Ik ben gevoelig voor licht. Ik kan niet rechtstreeks in lichtbronnen kijken, ook niet van kaarsen. Bij het autorijden staat de zonneklep altijd omlaag. Het scherm van tv en telefoon staat op de laagste stand van helderheid.”

„Ik doe ook shoots met zware hoofdpijn. Technisch worden het wel goede foto’s, maar in de communicatie is het lastig. Zeker toen ik nog betablokkers gebruikte. Die dempen je emoties, waardoor ik niet op gevoel en intuïtie kon fotograferen. Ik heb nu een speciale piercing, gezet door de NVS Migrainekliniek uit Eindhoven. Die heeft de klachten sterk verminderd.”

„Tijdens corona heb ik migraine visueel gemaakt in foto’s. Daarin komen verschillende aspecten voorbij. De waas waarin je leeft. Vlekken in je gezichtsveld. Spieren die uitvallen. Een stilleven met goedbedoelde adviezen. De tijd die je verliest door een aanval. Het is iets waar ik mee moet leven. Het gaat beter, maar het gaat nooit helemaal weg.”

