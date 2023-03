Cicerones wandelen door ‘La Place Dor’

Peuk opsteken na het zwemmen? Steeds meer zwembaden zijn rookvrij

BERGEN OP ZOOM/STEENBERGEN/HOOGERHEIDE - Een peuk opsteken na een duik in het buitenbad wordt steeds minder geaccepteerd. In Steenbergen en Dinteloord zijn de zwembaden sinds dit jaar rookvrij, maar in Bergen op Zoom, Halsteren en Hoogerheide mag nog beperkt gerookt worden.