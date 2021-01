Coalitie in Brabant is meerderheid kwijt: Forum-kandidaat Cees van der Sande bedankt voor Statenzetel

DEN BOSCH - Cees van der Sande gaat niet voor Forum voor Democratie in de Brabantse Staten zitten. Hij bedankt, laat de Maastrichtenaar zelf op Twitter weten. De Brabantse coalitie is daarmee voorlopig haar meerderheid (van één zetel) kwijt.

‘In de afgelopen weken ben ik benaderd om de vacant gekomen zetel voor de fractie FvD in Brabant in te nemen. Na lang beraad zal ik hier - nadat ik een jaar geleden instemming gaf te fungeren als backup optie voor de fractie - nu helaas van af moeten zien’, schrijft Van der Sande in een uitgebreid bericht op Twitter.

De redenen zijn meervoudig en lopen uitéén van een veranderde privé situatie, tot praktische onmogelijkheden', vervolgt de geboren Brabander. Hij wijst met name op de rol van deze krant, die in zijn ogen het niet 'nauw heeft genomen met enige journalistieke standaard'. De Maastrichtenaar doelde daarmee op een verhaal dat vorige week over hem verscheen. De zetel bij Forum voor Democratie was vrijgekomen nadat Stijn Roeles vorige week zijn vertrek aankondigde.

Lijst uitgeput

De lijst met kandidaat-Statenleden bij Forum voor Democratie is nu praktisch uitgeput. Geen van de overgebleven opties is eigenlijk een reële. Daarmee is de coalitie in Brabant haar meerderheid kwijt. De situatie was al behoorlijk instabiel na de breuk bij Forum afgelopen weekend. Zes, of nu eigenlijk vijf, bleven de partij trouw, drie Statenleden splitsen zich af en vormen nu samen de JA21-fractie.

De vier bestaande coalitiepartijen CDA, VVD, Lokaal Brabant en Forum spraken hierop uit samen met JA21 het bestuursakkoord te blijven ondersteunen. Om zo Brabant bestuurbaar te houden. Nu de vrijgevallen zetel niet direct wordt opgevuld, kan dat niet meer. Veel, zo niet alles, zal afhangen of de gewenste ‘open parlementaire samenwerking’ nu van de grond komt.

VVD-fractievoorzitter Suzanne Otters gaf al aan ‘echt te geloven’ in die samenwerking met meerdere fracties. In een brief aan de Statenleden schreven zij en haar collega’s: ‘De partijen verschillen onderling. Ze staan voor hun eigen ideeën en oplossingen en dat mag duidelijk zijn. In het bestuursakkoord schreven we vorig jaar dan ook dat we het niet over alles eens hoeven te zijn. Daarbij gaven we toen al aan op een meer open manier met álle Statenleden te willen samenwerken.’

