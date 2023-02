Comeback van jewelste in het Brabantse amateurvoetbal: met tien man van 1-3 naar 4-3

Streekver­voer staakt weer vanwege laag salaris, stress en vermoeid­heid: ‘Ik vraag me soms af of ik die halte al heb gehad of niet?’

VALKENSWAARD - Ook in Zuidoost-Brabant leggen buschauffeurs in het streekvervoer deze week twee dagen het werk neer in hun strijd voor een betere cao. Omdat onduidelijk is hoeveel chauffeurs aan de staking meedoen, zijn de gevolgen voor de reiziger nog onduidelijk.