Concerten, cabaret en meer: Gluren bij de Buren komt terug naar Breda

Wethouder Someren belooft om ouderen te informeren over hulp in huis, maar hij wil hij de meesten niet wijzer maken dan nodig

SOMEREN - De zorgwethouders in de Peel zijn niet van plan om ouderen en zieken met huishoudelijke hulp te wijzen op hun rechten. Alleen wie voor het eerst een aanvraag indient willen ze informeren over de kans om te kiezen voor zekerheid in uren en wat extra hulp.