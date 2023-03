Contente Optocht in Eersel met solo’s en duo’s

Reuselse apotheek vraagt aandacht voor leverings­pro­ble­men medicijnen: ‘We krijgen huilende mensen aan de telefoon’

REUSEL - Steeds een ander medicijn, het medicijn is niet leverbaar of alleen via het buitenland te bestellen. Apotheek Reusel vindt dit vervelend voor patiënten en zorgmedewerkers. Met andere apothekers trekken ze aan de bel.