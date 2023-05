Creatieve oplossing voor leegstaand pand: voor één dag een extra entree bij De Els

Vierde klasse G (Zuid II) RKGSV ziet titelkan­sen in rook opgaan na verlies van koploper HVV

RKGSV is er niet in geslaagd om de titelkansen in leven te houden. Op bezoek bij koploper HVV gingen ze met 2-0 onderuit. Hierdoor lopen de Helmonders uit naar een voorsprong van acht punten ten opzichte van de club uit Gerwen.