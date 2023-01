Criminelen dumpten maandenlang drugsafval met systeem van pijpen en vaten in Someren, provincie start groot onderzoek

video + updateSOMEREN - Bij een groot drugslab aan de Bergdijk in Someren is vermoedelijk maandenlang drugsafval de grond in gesijpeld. De chemicaliën kunnen voor enorme milieuschade zorgen.

Het lab zat met een pijpleiding vast aan een aantal ondergrondse IBC-tanks. Dat zijn grote containers waar zo’n duizend liter vloeistof in opgevangen kan worden. In die tanks waren echter gaten aangebracht. Hoeveel afval er is weggelekt, is nu nog onduidelijk.

De provincie neemt de zaak hoog op en doet van februari tot april bodemonderzoek. Dat gebeurt op verzoek van de gemeente Someren. Gesproken wordt van een ‘mogelijk grootschalige dumplocatie van drugsafval’.

Tientallen vuurwapens

Het drugslab werd al in december 2020 ontmanteld. Toen werden ook tientallen vuurwapens in beslag genomen. ,,Duidelijk is dat we te maken hebben met een groot lab dat langere tijd heeft gedraaid en waar in potentie voor duizenden liters aan eindproduct kon worden gefabriceerd”, was de politie toen fel. Het drugsafval dat overblijft bij drugsproductie is vaak een veelvoud van het eindproduct. Dat afval wordt vaak gedumpt.

Afgelopen oktober ontdekte de gemeente al dat de bodem in Someren verontreinigd is. ,,De dumplocatie zou met een leiding verbonden zijn aan het drugslaboratorium”, stelt de provincie. Die gaat ervan uit dat pas in september begonnen kan worden met het opruimen van het drugsafval.

Volledig scherm Via een pijpleiding zou drugsafval uitkomen in ingegraven vaten. Daar zaten vervolgens gaten in. © Fotopersburo Bert Jansen / Johan Bloemers

Mannen achter lab al in cel

De tanks zijn inmiddels verwijderd door de gemeente. Het grind dat er direct omheen lag, is afgevoerd naar een erkende verwerker. ,,Het vermoeden bestaat dat drugsafval meerdere maanden hier de grond is ingesijpeld. Daarom laat de provincie onderzoek uitvoeren naar de omvang van de verontreiniging. De veroorzaker of eigenaar moet alles opruimen.”

De mannen achter het lab zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De hoofdverdachten, schoonvader en schoonzoon van 57 en 40 jaar uit Deurne, produceerden op het erf met drie uitvoerders uit Helmond, Nijmegen en Eindhoven synthetische drugs. Ze runden ook een lab in Neerkant. Ook daar zijn tienduizenden liters drugsafval gedumpt. ,,Het maakt al het leven kapot”, zei André Verstappen, projectleider bodemsanering van Provincie Noord-Brabant, daar eerder over. ,,Het is hier echt smerig.”

Dumpingen De cijfers van drugsafvaldumpingen schommelen al een aantal jaar. In Zuidoost-Brabant werd de omgevingsdienst in 2021 vijfentwintig keer ingeseind, vorig jaar veertien keer. De afname van het aantal locaties met de bekende blauwe vaten in de berm betekent allerminst dat er minder drugs zijn geproduceerd, weten experts. De vraag is simpelweg: waar lozen criminelen hun afval dan wel? Het soort constructies dat nu is aangetroffen, is een deel van het antwoord.

Dumplocaties

De provincie maakt voorzichtig al vergelijkingen met dit soort andere grote dumplocaties van drugsafval, die de afgelopen jaren in Brabant werden ontdekt. ,,Eerder waren er al grote drugsdumpingen in Halsteren, Zundert en Deurne. Alle locaties moeten dit jaar opgeruimd worden. Halsteren in mei en juni, Zundert in juni en juli en Deurne en Someren in september.”

Omdat de kosten van het opruimen zo hoog zijn, hebben de betreffende gemeenten en de provincie een beroep gedaan op het Rijk.

Bekijk hieronder de video die we maakten toen het lab werd opgerold.