Culinaire kijktip: tv-kok Rudolph brengt een bezoekje aan Tilburg

Kringloop de Kempen opent kleding­zaak: ‘Een beetje De Bijenkorf met Action-prij­zen’

VALKENSWAARD - Kringloop de Kempen krijgt er een vestiging bij: pop-up winkel Kleding de Kempen. Naar verwachting is 18 augustus de opening in het nieuwe pand in het winkelcentrum van Valkenswaard.