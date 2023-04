Dag 1 van Paaspop: na modder volgt muziek, vuurwerk en comedy

foto'sSCHIJNDEL - Dag een van Paaspop is niet voor iedere festivalganger even rooskleurig verlopen. Sommigen kwamen vast te staan in de blubber op de parkeerplaats of maakten rechtsomkeert vanwege lange files. Maar festivalgangers die het terrein weten te bereiken, staat veel spektakel te wachten.