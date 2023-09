Dankzij de visie van Everdina breidt Dorst Zorg opnieuw uit: ‘Ik ben van dromen, durven, doen’

Siervogel hervat na 35 jaar zijn oorspronke­lij­ke vlucht in Lieshout: ‘Hier hoort-ie ook thuis’

LIESHOUT - 35 jaar had hij een veilig nest in een stoffig hoekje van een oude schuur, de vogel die ooit tegen de gevel van het jeugdhuis in Lieshout vloog. Sinds vrijdag is het sierlijke beestje weer in volle vlucht te bewonderen.