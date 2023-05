Dankzij leerlingen basisschool De Linde hebben Oekraïense kinderen een heuse Legokamer

Column Weer bericht over het Zwaaigat­con­cert in Roosendaal

ROOSENDAAL - Elke dag piepjes op mijn laptop als er weer een mailtje met een persbericht binnenkomt. Documenten met informatie die de afzender graag in de krant en online terug ziet. Een trouwe afzender van persberichten in Roosendaal is het IQ Aarmoei-nieke.