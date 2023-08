Dans gaat natuur en cultuur verbinden op Visdonk in Roosendaal

Pony’s hebben nu hun eigen WK in Oostel­beers: ‘Dit is het onderge­scho­ven kindje van de paarden­sport’

OOSTELBEERS - Om ook pony’s een podium te geven, begonnen ze enkele jaren geleden in Oirschot met wedstrijden speciaal voor pony’s. Deze week komt de complete wereldtop daar in actie, op het eerste officiële WK in Nederland.