De All You Need is Love-caravan komt naar Tilburg

De caravan staat zaterdag 11 februari van 12.00 tot 16.00 uur bij de Westermarkt in Tilburg. Verwacht niet dat Robert ten Brink ineens uitstapt. Tijdens het verblijf in onze stad worden er geen opnames gemaakt voor het bekende tv-programma. Toch staat er een cameraploeg klaar voor opnames. En daar kan jij aan meedoen, want in de All You Need is Love-caravan laat je zelf een valentijnsdagboodschap opnemen.