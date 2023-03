De eerste bewoners van De Hei sliepen onder hun karren maar zetten door, nu viert het dorp zijn eeuwfeest met een boek

Someren-Heide had haar eeuwfeest in 2022 bijna uit moeten stellen naar 2035. Dat jaar is het een eeuw geleden dat er een kerk werd gebouwd in het dorp en de gemeente Someren vond dit hét moment van de start van De Hei.

,,Wij hadden de koopacte van de eerste ontginners waarop de datum 26 april 1922 is vermeld. Na een aantal discussies over en weer kregen we groen licht: ‘Bepalen jullie de datum maar’, werd ons verteld. Dus kon het feestcomité vooruit’’, zegt John Henkes.

Groter bereik

,,De eerste verhalen die in het boek zijn opgeschreven werden maandelijks in het dorpsblad van Someren-Heide geplaatst tot weekblad ’t Contact interesse kreeg. Dat blad had een veel groter bereik dan ons dorpsblad. Dus dat zagen wij als schrijvers wel zitten. Maar de frequentie van aanleveren zou van een maand naar een week gaan’’, vertelt Wim van den Broek.

,,Het was even wennen, maar wij maakten een schema waarmee het zou lukken, zelfs vakanties en verjaardagen konden gevierd worden. De 35 verhalen werden gebundeld en aangepast voor het boek.’’

Quote Het zit hem vooral in de bestaans­strijd die ze in De Hei hebben moeten leveren John Henkes

In het boek wordt beschreven dat de eerste ontginners in 1922 voor een bijna onmogelijke opgave stonden: het ontginnen van de woeste en natte heidegrond. ,,Het zit hem vooral in de bestaansstrijd die ze in De Hei hebben moeten leveren. In het begin sliepen ze onder de karren waarmee ze vanuit Drenthe en Gelderland naar Brabant waren gekomen. Toch is het hen gelukt, met doorzetten én de instelling ‘er is niets wat niet kan’.’’

,,En dat zie je op de dag van vandaag nog terug in Someren-Heide. De inwoners van de omliggende dorpen hebben niet zulke beginjaren gekend en daardoor wordt daar eerder gezegd: ‘Dat kan bij ons niet’’’, vertelt John Henkes.

Bandenbrand en hagelstorm

Volgens de schrijvers is het hoogtepunt in het boek de datum 26 april 1922. ,,Toen werd het koopcontract getekend door de eerste zes ontginners onder wie Jan van Dillen die kavel nummer 6 ondertekende. Het huis dat hij bouwde staat op de hoek Kerkendijk/Nieuwendijk, daar wonen nu nog zijn achterkleinkinderen. Dieptepunten die in het boek zijn vermeld zijn de bandenbrand en de hagelstorm vrij recent, maar ook de onenigheid over de plaats waar de kern van Someren-Heide zou komen in 1935. Dat was geen leuke periode.’’

Het schrijven van de verhalen vonden de heren leuk werk. ,,Ook van de interviews met oudere mensen zoals Bert van Tulden en Nelly van de Laar-Salmans hebben we genoten.’’

Quote Dé verrassing met Sinter­klaas ging niet door Wim van den Broek

,,Minder leuk was dat we de streefdatum 5 december niet konden halen, wij wilden het boek vorig jaar met Sinterklaas cadeau doen aan de inwoners van Someren-Heide. Maar het bleek al gauw dat de boeken er niet op tijd konden zijn. En we hadden er ons zo op verheugd, maar dé verrassing met Sinterklaas ging niet door. De 550 gezinnen in De hei krijgen het boek alsnog, maar het had leuker gekund.’’

Henkes en Van den Broek zijn tevreden dat het boek over honderd jaar De Hei klaar is. ,,Als er een positief saldo uit de verkoop overblijft, wordt dat door ons geschonken aan de gemeenschap Someren-Heide.’’