De elfde en allerlaatste Vossepluim is voor Suzanne Rockx-Laro

In haar rijdende leslokaal, een oud Volkswagenbusje, onderwijst ze pralle en brakke in de Tullepetaonse Taol, met zelfvervaardigd lesmateriaal, zoals taalkaarten en luisterverhalen. Tot slot noemt de Commissie Vossepluim haar inzet voor de jaarlijkse Kiendermiddag op carnavalsdinsdag. Maar liefst elf keer schreef ze de tekst voor het Kiendermiddagliedje, drie keer nam ze het script voor het toneelspel voor haar rekening.

Allerlaatste pluim

De Vossepluim bestaat uit een trofee, een draaginsigne en een geldprijs van 111 euro en is bedoeld om mensen in het zonnetje te zetten die een bijzondere bijdrage leveren aan het jeugdcarnaval in Roosendaal. De pluim werd in 2012 in het leven geroepen als afscheidscadeau aan Ad Vos, die stopte als voorzitter van de Stichting Carnaval Roosendaal (SCR).