De gemene dood van een zoon, zo vreselijk zinloos

De zus, 15 jaar toen, had het voorvoeld. Milan zou er om vijf uur zijn, het werd vijf over vijf, tien over... ze werd ongedurig, waar blééf hij nou? Nou ja, Milan was wel vaker te laat.



Maar Ekstijn keek toch even op de site van 112. Daar stond een ongeluk vermeld, fotootje erbij van een zwarte motor. Gelukkig, Milan had een groene. Toch stapten ze gedrieën in de auto om te gaan kijken. Voor de zekerheid.



Onderweg bedacht Ekstijn dat zijn oudste zoon wél een zwarte motor had. Zijn vrouw belde om te vragen of hij die misschien had uitgeleend aan Milan. Niet dus. Maar daar kwam een politieauto hen tegemoet, in de achteruitkijkspiegel zagen ze hoe die hun wijk inreed. Ekstijn draaide de auto en zag de politie zijn straat inrijden. Stoppen voor zijn deur.