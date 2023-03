De grootste platenbeurs ter wereld komt naar Den Bosch

Actievoer­ders klagen bij burgemees­ter over gedrag Farmers Defence Force bij verkie­zings­de­bat in Den Bosch

DEN BOSCH – Echt onveilige situaties zijn er niet geweest. Maar het is verkeerd dat niet iedereen zich veilig heeft gevoeld. Dat zegt de Bossche burgemeester Jack Mikkers over de tumultueus verlopen demonstraties rondom het NOS-verkiezingsdebat in het provinciehuis.