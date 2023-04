De honger van aanstaand kampioen RBC is nog lang niet gestild: ‘Ook volgend jaar bovenin meedraaien’

Niet naar Breda mogen, dat doet pijn voor Willem II-fan Henk Pieters: ‘De eer staat op het spel, van je buurman wil je niet verliezen’

TILBURG - De laatste twaalf à dertien jaar miste hij maar twee wedstrijden van Willem II, ‘zowel uit als thuis’. ,,En dat was omdat ik in het ziekenhuis lag.” Dus of Henk Pieters (69) baalt dat uitfans vrijdag niet welkom zijn bij NAC-Willem II? Als een stekker.