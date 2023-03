De Hovel-eigenaren betichten gemeente Goirle en boerderijwinkel van ‘jokken’

Ein-de-lijk raken techniekop­lei­din­gen in trek, maar is het genoeg? ‘De digitale wereld snakt naar makers’

OSS/DEN BOSCH – Smerig, zwaar en onderbetaald werk. Dat was het beeld van technische beroepen op het mbo, en daar had niemand nog trek in. Maar zie nu: de techniekopleidingen zitten sinds kort in de lift. ,,In Oss zijn er dubbel zoveel aanmeldingen als drie jaar geleden.” Wat verklaart die plotse groei, en is het wel genoeg?