De kogel is door de kerk; Gemeentebelangen terug in coalitie Vught

Heroes heeft inhaalslag nodig om seizoen niet als nachtkaars uit te laten gaan

Na de uitschakeling in de strijd om de landstitel is Heroes Den Bosch zondagmiddag in de BNXT play-offs opnieuw tegen een nederlaag aangelopen. In Leuven werd met een verschil van tien punten verloren: 80-70. In De Maaspoort is dinsdag een inhaalslag nodig, willen de Bosschenaren het seizoen nog met een paar weken verlengen.