De lokbus is als een stinkende afvalzak waar iedereen omheen loopt. Niemand die hem opruimt

Aanvoerder Hermans wil bij METO met een groot feest afzwaaien: ‘We gaan nog één keer knallen’

Nog één keer doet hij zijn tricolore tenue van METO in zijn voetbaltas. Nog één keer pakt hij zijn fiets naar het sportpark aan de Huijbergseweg. Aanvoerder Jens Hermans (25) speelt zondag met METO de finale om in de vierde klasse te blijven. Zijn laatste pot voor de dorpsclub, want hij verkast volgend seizoen naar Dosko. ,,We gaan nog één keer vlammen.”