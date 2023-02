De man achter Fred van Boesschoten en Ferry van de Zaande jubileert: ‘Hard roepen zoals Ferry? Dat vind ik vermoeiend’

Zwerfafval plaag in Biesbosch: Staatsbos­be­heer houdt weer grote publieke opruimdag

DRIMMELEN - Zwerfafval is een plaag in nationaal park de Biesbosch. Het achtergelaten afval vormt een bedreiging voor de natuur en is een ergernis voor de bezoekers. Staatsbosbeheer verzamelt daarom op zaterdag 11 maart weer de troepen voor een grote publieke opruimdag.

