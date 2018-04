De meeste verkeersdoden vallen in Brabant

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft jaarlijks cijfers over het aantal verkeersdoden. Daaruit blijkt dat het aantal doden in het Brabantse verkeer wel flink gedaald is. In 2016 waren hier nog 113 doden te betreuren.

In totaal vielen er in Nederland 613 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Dat zijn er 16 minder dan in 2016. Opvallend is wel dat de meeste slachtoffers op de fiets vallen. Dat was nooit eerder zo en is waarschijnlijk te verklaren door de populariteit van de e-bike. Landelijk gezien stierven 206 mensen na een ongeluk met hun fiets, tegenover 201 mensen met een personenauto.