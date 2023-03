De parel van Dorplein mag eindelijk weer ‘shinen’

Moeder en kind raken gewond bij botsing op de Grotebaan in Landhorst

Op de Grotebaan in Landhorst heeft donderdagmiddag een ongeval plaatsgevonden tussen twee auto's. Bij het ongeval, dat even na 16.00 uur plaatsvond, klapte een SUV op een voorligger. In die auto zaten een moeder en haar kind: zij raakten allebei gewond en zijn naar het ziekenhuis overgebracht.