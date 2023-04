De Snipperbende betovert het publiek met ‘Belle en het Beest’

In Herinnering Piet Schaars (1945-2021) was succesvol in zaken, maar eenzaam toen hij stierf

REUSEL/BLADEL - Piet Schaars kende rijkdom en luxe in zijn leven. Hij werd op zijn 18e de jongste directeur van Nederland, en was zeer succesvol met zijn toepassingen van aluminium. ,,Maar toen hij stierf was hij eenzaam”, zegt zijn vrouw Dianne.