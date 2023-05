De stad als museum: elk jaar een kunstwerk erbij in de buitenlucht, is het streven van de gemeente Tilburg

Optimisme over woningbouw in Drimmelen: ‘We gaan flink meters maken’

TERHEIJDEN - In acht jaar tijd 1500 woningen bouwen. Het is een stevige ambitie die de gemeente Drimmelen zich eind 2021 oplegde. Zeker omdat de ‘makkelijke plekken een beetje op zijn’, zoals wethouder Tim Simons zegt. Maar hij is optimistisch: ,,Ik geloof er echt in dat het gaat lukken.”