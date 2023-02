De Stad van Hendrik Kadmaerubun: ‘Tina Turner in Den Bosch, dat was een mooie tijd!’

Bieb in Huijbergen weet nog steeds niet wat nieuwe plek wordt

HUIJBERGEN - Er is nog veel onduidelijk over de sloop van het voormalige gemeentehuis in Huijbergen en wanneer er op die plek eindelijk gebouwd kan worden en hoe zit met de herhuisvesting van de bibliotheek die nog steeds in het voormalige gemeentehuis zit.