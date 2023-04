De uiers klotsen frank en vrij: nu de koeien weer in de wei staan is de lente écht begonnen

Kampioen Papen­drecht van begin tot eind de sterkste: ‘Deze wedstrijd blijft je toch altijd bij’

Papendrecht keert na een jaar terug naar de eerste klasse. De selectie van trainer Johan Sturrus heerste van begin tot eind in 2H. Met de 1-3 zege bij nummer drie GRC 14 toonde Papendrecht opnieuw de overmacht. ,,We wilden eigenlijk thuis kampioen worden, maar nu moeten we er maar twee mooie zaterdagen van maken.’’