De uitblinker van de voorbereiding wacht nog op zijn eerste échte goal voor TOP Oss: ‘Met het mes tussen de tanden’

TOP Oss-aanvaller Arthur Allemeersch scoorde in de voorbereiding aan de lopende band, maar wacht nog op zijn eerste officiële treffer in het shirt van de Ossenaren. Wellicht vrijdagavond tegen Jong PSV? ,,Ik wil me er niet te veel op focussen, dat doelpunt komt vanzelf.’’