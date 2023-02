De uitslagen, doelpuntenmakers en wedstrijdverslagen van het zondagvoetbal

Derde divisie zondag:

Baronie - UDI’19 2-3 (0-2). 10. Van Hout 0-1, 35. Van Schoonhoven 0-2, 53. Van de Haterd 0-3, 81. De Grauw 1-3, 89. Vermeulen 2-3.

UDI’19 deed extreem goede zaken onderin door bij directe concurrent Baronie te gaan winnen. In de slotfase kwamen de gasten alsnog in de problemen nadat het tien minuten voor tijd nog 0-3 stond. Al vroeg in de wedstrijd was het Roald van Hout die na een prima aanval de score opende voor de Parkzichters die de thuisploeg tactisch goed konden verstoren. Tussendoor moest Teun Bloem nog wel een bal van de lijn halen maar na ruim een half uur wist Jeroen van Schoonhoven te verhogen naar 0-2. Toen vlak na rust Jan van de Haterd, na eerder nog de paal te hebben geraakt, 0-3 maakte leek de wedstrijd gelopen.

Er werd zelfs al gesproken over het binnenhalen van een ‘clean sheet’ maar Noël de Grauw zorgde tien minuten voor tijd van afstand voor 1-3 waardoor de twijfel wat toesloeg bij de Udenaren. Toen David Vermeulen vanuit een corner de 2-3 binnenkopte werd het ineens ‘vrouw en kinderen eerst’ in de defensie van de gasten. Op dat moment moest doelman Ralph Vos er met een wereldredding aan de pas komen om de zege over de streep te trekken. UDI’19 geeft een teken van leven af en is geen hekkensluiter meer. Na een uur moest Sem Curvers met een hoofdwond van het veld.

UDI’19: Vos, Koca, Janssen, Van den Broek, Van Geelkerken, Smits, Curvers (58. Van de Goor), Bloem, Van Hout (70. Lejic), Van de Haterd, Van Schoonhoven (81. Mulders).

Blauw Geel’38 - Groene Ster 1-1 (0-1). 9. Ahidar 0-1, 86. Oubaha 1-1.

Blauw Geel stelde enigszins teleur door op eigen veld tegen het laag geklasseerde Groene Ster niet verder te komen dan een 1-1 gelijkspel. De Veghelaren, gestart zonder een paar vaste basisspelers, keken door een spectaculaire vroege goal van Safouane Ahidar zelfs heel lang tegen een 0-1 achterstand aan.

Er kwamen, zonder goed te spelen, wel links en rechts kansjes op de gelijkmaker maar het duurde tot vier minuten voor tijd voordat Koen van der Zanden vanuit een corner inkopte en de rebound door Noori Oubaha tot 1-1 werd gepromoveerd. Invaller Dave de Meij kreeg nog een levensgrote kans op de winnende goal maar werkte de bal over het doel.

Blauw Geel’38: Zielschot, Van Boxtel, H. van den Nieuwenhof, Zeller, Alkir, Boonstoppel (79. Nasser), Gurcuoglu, Van der Zanden, Oubaha, Loermans, B. van den Nieuwenhof (46. De Meij).

HSC’21 - OSS’20 1-1 (0-1). 10. Van de Rande 0-1, 58. Witbreuk 1-1.

De neuzen staan bij OSS’20 ogenschijnlijk weer allemaal in dezelfde richting. De Ossenaren haalden een knap puntje weg bij HSC’21 dat op eigen veld een reputatie heeft hoog te houden. Joep van de Rande kopte al snel uit een corner de 0-1 binnen waarna HSC’21 zwoegde om gelijk te komen. De gasten bleven echter redelijk overeind. Totdat de constant gevaarlijke Wessel Witbreuk na een klein uur toch de 1-1 binnenkopte. Opvallend: Jarno Abbel viel na een uur in en moest er een kwartier later weer vanaf.

OSS’20: Hoefnagels, Van de Rande, Van Ginkel, Engelen, Eltink, Van de Vorst (61. Abbel / 75. Van Dijk), Oztoprak (75. Van Sonsbeek), Zonnenberg, Pijnenburg, Van Ballegooij (69. De Groot), Peltzer.

Vierde divisie B:

Eerste klasse B:

Eerste klasse D:

Tweede klasse D:

Tweede klasse E:

Tweede klasse G:

Derde klasse B:

Derde klasse C:

Derde klasse D Zuid I:

Derde klasse D Zuid II:

Derde klasse E:

Vierde klasse C:

Vierde klasse D:

Vierde klasse E:

Vierde klasse F:

Vierde klasse G:

Vierde klasse H:

Vijfde klasse A:

Vijfde klasse B:

Vijfde klasse C:

Vijfde klasse E:

Hoofdklasse vrouwen:

Eerste klasse D vrouwen:

UDI’19 - Prinses Irene 2-0 (1-0). 40. Senne van de Kerkhof 1-0, 82. Anouk van de Ven 2-0.

De voetbalsters van UDI’19 staan weer gedeeld bovenaan in de eerste klasse D. Trainer René Koenen: ,,We hadden bij rust al met 3-0 voor moeten staan. Na de pauze hebben we volop mogelijkheden gehad.” Prinses Irene had snode plannen, maar moet het nu voorlopig doen met de vierde plaats. ,,We verdienden meer. Dan hadden we onze kansen af moeten maken”, zei trainer Alex Sangoer. “Ook na rust hebben we geleverd, alleen deed de keepster van UDI het prima.”

HVCH - Orion 1-1 (0-0). 60. Els Kolff 0-1, 80. 1-1.

HVCH snoepte twee punten af van medekoploper Orion. ,,We hadden misschien moeten winnen. Helaas wilde de bal er op het laatst niet meer in”, gaf HVCH-trainer Tom Vrenken aan. ,,Het laatste halfuur was hangen en wurgen. We zijn nu ook total loss.”

OJC Rosmalen - Beerse Boys 0-1 (0-0). 92. Renske Veldman 0-1.

De voetbalsters van Beerse Boys staan nu vijfde, vier punten achter nummer drie HVCH. “Als we in de top-drie eindigen, mogen ze me kaal scheren”, beloofde Beerse Boys-trainer Frank Spelt. Debutante Renske Veldman werd matchwinner. Ex-prof Kim Mourmans wordt de rest van het seizoen de rechterhand van Spelt. ,,Ze heeft dinsdag gemeld dat ze zwanger is.” OJC Rosmalen baalde uiteraard van de nederlaag. Assistent-trainer Adri van Grinsven: ,,Het is iedere keer hetzelfde liedje: we krijgen genoeg kansen, maar scoren niet. Ik telde er deze keer zeker vier. We zijn net niet scherp genoeg en hebben soms ook gewoon pech. We spelen wel goed, alleen missen we een scorende spits. Zonder doelpunten te maken, wordt het wel lastig.”