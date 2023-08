De (vegetarische) zusters Clarissen in Megen kan je nu beter een stuk kaas geven in de hoop op mooi weer

Het vroege verlies van zijn vader heeft Helmond Sport-trai­ner Bob Peeters leren relative­ren: ‘Is niet altijd makkelijk’

Hij lost veel op met humor, want het leven is ‘te kort om elke dag chagrijnig te zijn.’ Die les kreeg Bob Peeters (49) al vroeg mee van zijn veel te jong overleden vader. Sindsdien relativeert hij meer, ook als trainer. Hij dacht eigenlijk aan een jaartje rust, maar toen was daar ineens Helmond Sport.