De Waterbank: de een heeft water over en de ander heeft het juist nodig

Ongeluk op de A58 bij Tilburg Reeshof, snelweg in de richting van Breda weer open

TILBURG/BREDA - Door een ongeval op de A58 bij Tilburg Reeshof was de snelweg dicht in de richting van Breda. De afsluiting zorgde voor bijna een uur vertraging. Het verkeer werd via knooppunt De Baars omgeleid.