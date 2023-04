Deadline tijdelijke woningen Breda niet gehaald door ‘pittige gesprekken’

Vluchtelin­gen bij Breepark slapen in sobere cabines zonder enige privacy: ‘Je buurman hoort je in je neus peuteren’

BREDA - In meerdere rijen staan 125 cabines opgesteld in de evenementenhal van Breepark in Breda. In iedere cabine bevinden zich twee stapelbedden, dus er is ruimte voor vier personen.