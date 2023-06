Debat steeds ingewikkelder: heeft Cloetta nu wel of geen milieurapport nodig?

Waterbal­let in Bre­da-Noord na mega-lek: ‘Voor ons komt dit ook heel onverwacht’

BREDA - Een onverwacht lek in een waterleiding van Brabant Water heeft zondagavond een deel van de noordelijke rondweg in Breda en omgeving onder water gezet. Nog steeds is niet duidelijk waarom de buis is gebarsten.