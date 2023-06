Deel automobilisten verandert gedrag vanwege dichte Haringvlietbrug: ‘Ze wijken uit naar andere tijdstippen’

Carnaval Vught volledig op zijn gat; na bestuur Dommelbaor­ze­durp ook Prins en Gevolg weg

VUGHT - Het traditionele carnaval staat op de tocht in Dommelbaorzedurp. Eerder gooide het bestuur de handdoek al in de ring en recent kondigden ook de Prins, Adjudant, Burgermoejer, Veldwachter en enkele Raadsleden hun vertrek aan. ,,We staan voor een flinke uitdaging.”