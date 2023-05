Definitief einde van Valkenswaardse Mercedes-icoon Jonkers, curator ziet poging tot doorstart stranden

Berry van Hooft van autobe­drijf Van den Udenhout: ‘Het is superbe­lang­rijk om meer de fiets te pakken’

DEN BOSCH/KAATSHEUVEL – Als zelfs een autobedrijf mensen stimuleert om op de fiets naar het werk te komen, weet je dat het menens is. Milieu, gezondheid, fileleed, argumenten zijn er te over. Toch laten nog maar weinig werkenden de auto staan, merken ze bij Van den Udenhout in Den Bosch.